Владивосток, , 03:43 — REGNUM В Приморье представители СМИ и активные пользователи социальных сетей вышли в ночной рейд вместе с сотрудниками госавтоинспекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Показывая открытость своей работы для СМИ, руководство ГИБДД Приморья приняло решение привлечь журналистов и блогеров к участию в рейде «трезвый водитель», направленный на предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения.

За время рейда, который проходил в городах Владивосток, Артём, Уссурийск и Находка, было выявлено 53 водителя с признаками опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области прокуратура отстранила от управления школьным автобусом мужчину, состоящего на учёте у нарколога.