Томск, , 03:23 — REGNUM Следствие проводит проверку информации о госпитализации трёхлетней девочки из Томской области с телесными повреждениями. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Уточняется, что следователи Молчановского МСО получили информацию о том, что 7 февраля в больницу обратились родители девочки, которую покусал и придавил конь. Врачи осмотрели ребёнка.

«По результатам осмотра нет оснований полагать, что в отношении ребёнка были совершены какие-либо насильственные действия, в том числе сексуального характера», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, девочка с пятилетней сестрой во дворе дома зашли в загон для лошадей. В это время мать занесла младших детей в дом (девочка — из многодетной семьи). В загоне конь укусил ребёнка наступил на него. Отец доставил дочь в районную больницу. Пострадавшую с подозрением на перелом ребра направили в Томск. В областной столице её госпитализировали для полного обследования.

По словам соседей и работников органов опеки, семья характеризуется положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году разъярённый бык убил скотника в Красноярском крае.