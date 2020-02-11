Афины , , 03:16 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы у берегов греческого острова Карпатос, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 73-х километрах от острова Карпатос в Греции. Очаг сейсмособытия располагался на глубине 4,59 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля землетрясение магнитудой 5,1 произошло к юго-востоку от необитаемого острова Бристоль архипелага Южных Сандвичевых островов. Эпицентр сейсмособытия располагался в 101-м километре от берегов острова.

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