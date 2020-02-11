Красноярск, , 03:09 — REGNUM В Красноярске проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолётом Boeing-737−800 рейса Красноярск — Москва. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что 10 февраля около 13:30 по местному времени из аэропорта Красноярска в Москву вылетел самолёт Boeing-737−800 авиакомпании Nordstar. После взлёта у самолёта сработала сигнализация о неуборке закрылков. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета.

Всего на борту воздушного судна находились 173 пассажира и четыре члена экипажа. Выработав топливо, в 16:00 по местному времени самолёт благополучно приземлился в красноярском аэропорту.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети появилось видео посадки самолёта, снятое одним из пассажиров.

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