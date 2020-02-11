Санкт-Петербург, , 00:56 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга пьяный водитель на автомобиле Audi пытался скрыться от полиции, но был задержан. Об этом сообщает УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поздно вечером 10 февраля автомобиль Audi двигался по встречной полосе на улице Милионной. Водитель не отреагировал на законные требования сотрудников полиции остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться через Дворцовую площадь.

«В ходе организованного преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения», — сообщили в ГИБДД.

Полиция смогла задержать лихача на набережной реки Мойки. Водитель Audi оказался в состоянии алкогольного опьянения. По всем фактам нарушений на него было составлено пять административных протоколов.