Ростов-на-Дону, , 00:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону суд рассмотрит уголовное дело в отношении участника смертельной перестрелки в Северном микрорайоне, которая произошла в феврале 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 7 февраля прошлого года неподалёку от кафе на проспекте Космонавтов «в ходе конфликта с двумя своими знакомыми из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил в них из пистолета «ПМ». В результате один из оппонентов погиб, второй получил тяжёлые ранения.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство, убийстве и незаконном хранении и ношении оружия.

ИА REGNUM напоминает, что о смертельной перестрелке стало известно после того, как у ростовской больницы скорой медицинской помощи неизвестные оставили тела двух мужчин и скрылись. В областном центре был объявлен план «Перехват».

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