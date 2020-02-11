Варшава, , 00:04 — REGNUM До трёх человек возросло число погибших из-за сорванной ветром крыши, придавившей людей на горнолыжном курорте Буковина-Татшаньская на юге Польши. Об этом 10 февраля сообщили журналистам представители медицинских служб.

Сильным ветром сорвало жестяную крышу со здания, где можно было взять в аренду лыжную экипировку, под её обломками оказались четыре человека. На месте ЧП погибла 52-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. Ещё одна пострадавшая, 21-летняя вторая дочь погибшей скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

В больницу попали ещё два человека, которые, по предварительным данным, являются родственниками погибших. Молодой человек 16-ти лет был госпитализирован с травмами спины и головы, а мужчина, супруг погибшей женщины, госпитализирован в состоянии сильного психологического шока.

Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура. Согласно поступившей информации, здание было установлено незаконно, его конструкция не была усилена надлежащим образом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших из-за сорванной ветром крыши в Польше.

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