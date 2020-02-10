Посёлок Володарский, Астраханская область, , 23:39 — REGNUM В Астраханской области 9 февраля в Камызякском районе два человека утонули в перевернувшейся лодке. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального управления СК РФ, организована процессуальная проверка.

9 февраля у правого берега реки Чурка в районе поселка Володарский перевернулась лодка типа «Метчик» с тремя людьми на бору. 56-летний хозяин лодки и 30-летняя женщина утонули. 24-летнему сыну хозяина лодки удалось спастись.

Камызякский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области организовал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.