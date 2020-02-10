Никосия, , 23:48 — REGNUM Результаты обследования девушки в связи с подозрением на заболевание коронавирусом сообщили власти Кипра. Информация об этом 10 февраля была размещена на сайте правительственного бюро печати и информации страны.

Опираясь на данные, полученные министерством здравоохранения Кипра из Кипрского института неврологии и генетики, ведомство сообщило, что результаты всех анализов образцов, взятых у пациентки с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, оказались отрицательными.

Кроме того, минздрав Кипра сообщил, что ведомством будут даны официальные объявления в связи с любыми событиями, касающимися эпидемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Кипре с подозрением на заболевание коронавирусом была госпитализирована пассажирка, прибывшая из Китая через Москву в аэропорт Ларнаки. Всем членам экипажа и пассажирам этого авиарейса были даны обязательные рекомендации по мерам предосторожности, которые надо соблюдать в карантинный период, который продолжается 14 дней.

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