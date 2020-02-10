Москва, , 23:27 — REGNUM Посетители кинотеатра «Октябрь» были эвакуированы во время пресс-показа киноленты работы российского режиссёра. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, причиной эвакуации стало задымление. На место происшествия прибыли бригады МЧС. Зрители и журналисты были экстренно эвакуированы из кинозала, показ киноленты прерван.

В пресс-службе ведомства уточнили, что задымление произошло из-за короткого замыкания проводки и возникшего возгорания площадью 0,2 кв. метра.

В настоящее время возгорание ликвидировано с помощью порошкового огнетушителя, нанесённый ущерб устанавливается. По данным МЧС, ситуация в кинотеатре спокойная, пострадавших нет, количество эвакуированных уточняется.

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