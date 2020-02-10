Астрахань, , 23:20 — REGNUM В Астрахани в отношении 28-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 2 февраля женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась в городской клинической больнице № 3 имени С. М. Кирова. Там она оскорбила нецензурной бранью сотрудника полиции, а затем начала его бить руками и ногами.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.