Лондон, , 23:27 — REGNUM Гражданин Великобритании Мохиуссуннат Чоудри был признан виновным коронным судом лондонского района Вуллидж в планировании серии терактов в Лондоне. Об этом сказано в сообщении, распространённом 10 февраля пресс-службой Скотленд-Ярда.

Чоудри был признан судом виновным в планировании нападений на прохожих в центре Лондона в День памяти павших (отмечается 11 ноября), на туристов у Музея мадам Тюссо и на участников ежегодного летнего гей-парада.

Виновной признана и сестра Чоудри, которой, по информации следствия, было известно о планах брата, но она скрыла эту информацию о его террористической деятельности от властей.

Мужчина был впервые задержан в Лондоне в 2017 году после нападения с мечом на полицейских у Букингемского дворца. Чоудри убедил суд присяжных, что не собирался ни на кого нападать, а хотел совершить суицид. Его оправдали, однако поведение мужчины насторожило полицию, и за ним было установлено наблюдение.

С Чоудри связались полицейские под прикрытием, которые выяснили, что он является сторонником террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина признался, что намерен купить оружие и совершить теракт в центре Лондона. Его задержали в июле 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении человека с ножом на прохожих в городе Манчестере в Великобритании. Пострадали два человека.

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