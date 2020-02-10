Томск, , 23:12 — REGNUM Один человек погиб, ещё четверо, в том числе двое детей, пострадали в результате пожара в частном деревянном доме в Томской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло около 18:50 по местному времени 10 февраля в жилом бревенчатом доме в городе Колпашево. Площадь возгорания составила 54 кв. метра, пожар был ликвидирован через 40 минут.

При тушении пожара спасателями было обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Четыре человека пострадали: 43-летние мужчина и женщина, 14-летний мальчик и 12-летняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведётся расследование.

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