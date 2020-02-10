Москва, , 22:46 — REGNUM Поезд «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва остановился из-за технической неисправности на станции Решетниково Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает вечером 1 февраля пресс-служба ОЖД.

Отмечается, что к месту остановки был направлен резервный электропоезд «Ласточка», который в 21:24 отправился далее по маршруту с пассажирами «Сапсана». В ближайшее время поезд должен прибыть на Ленинградский вокзал.

В пресс-службе добавили, что специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают меры для минимизации времени задержки прибытия пассажиров. Пассажирам задержанного «Сапсана» будут выплачены денежные компенсации за доставленные неудобства.