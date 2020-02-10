Форрест-Сити , , 22:43 — REGNUM Три человека пострадали во время инцидента со стрельбой в городе Форрест-Сити (штат Арканзас, США), передаёт 10 февраля WMC.

Уточняется, что вооружённый человек внезапно открыл огонь, находясь в супермаркете Walmart. На выстрелы отреагировала полиция, которая в итоге ликвидировала стрелка.

Двое правоохранителей были ранены. Кто ранен ещё — посетитель, сотрудник магазина или полицейский — пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина, устроивший «войну» в супермаркете, угрожал взорвать магазин.

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