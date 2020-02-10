Штутгарт, Германия, , 22:46 — REGNUM Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа A (H5N8) была зафиксирована специалистами у домашней птицы на юго-западе Германии. Об этом 10 февраля сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию от Всемирной организации по охране здоровья животных.

Уточняется, что вирус был выявлен у 44 из 69 птиц, содержащихся в одном хозяйстве, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Все птицы были забиты.

Отмечается, что в январе вирус птичьего гриппа был выявлен на территории Германии у диких птиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заражённая вирусом птичьего гриппа птица была выявлена в Польше, Словакии, Венгрии и на Украине. Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что заболевание может проникнуть на территорию России.

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