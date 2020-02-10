Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, , 22:46 — REGNUM Три человека, в том числе один ребёнок, пострадали в результате взрыва газа в дачном доме в Краснодарском крае. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент произошёл в садовом товариществе «Хуторок» в городе Славянск-на-Кубани. При хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием в дачном жилом доме пострадали двое взрослых и ребёнок.

Все пострадавшие были госпитализированы. Возгорание площадью 70 кв. метров было ликвидировано в 20:38 мск.

Обстоятельства и причины взрыва газа устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве бытового газа на птицеводческом предприятии в Тюмени.

Читайте ранее в этом сюжете: На тюменской птицефабрике произошёл хлопок газа