Москва, 10 февраля 2020, 21:56 — REGNUM Погибшие в результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы были гражданами Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«По предварительным данным, оба — граждане Белоруссии», — сказал собеседник агентства.
Аналогичную информацию приводит Интерфакс со ссылкой на свои источники.
Как передавало ИА REGNUM, вечером 10 февраля в результате пожара в хостеле «Три звезды» на улице Новаторов в Москве погибли два человека.
Из здания были эвакуированы около 900 человек. Три человека были спасены сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
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