Москва, , 21:56 — REGNUM Погибшие в результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы были гражданами Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По предварительным данным, оба — граждане Белоруссии», — сказал собеседник агентства.

Аналогичную информацию приводит Интерфакс со ссылкой на свои источники.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 10 февраля в результате пожара в хостеле «Три звезды» на улице Новаторов в Москве погибли два человека.

Из здания были эвакуированы около 900 человек. Три человека были спасены сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

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