Москва, , 21:28 — REGNUM В результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы, по последним данным, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, один человек погиб на месте пожара, второй — скончался в автомобиле скорой помощи.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 10 февраля в Москве произошёл пожар в четырёхэтажном хостеле «Три звезды», расположенном по адресу: улица Новаторов, 15. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 900 человек.

По данным МЧС, на тушение пожара было направлено более 90 человек и 25 единиц техники. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

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