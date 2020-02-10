Литл-Рок, США, 10 февраля 2020, 22:18 — REGNUM Неизвестный, угрожавший взорвать супермаркет, был застрелен полицией в американском штате Арканзас. Об этом 10 февраля сообщает местный телеканал WREG.
Инцидент произошёл в городе Форест-Сити, в супермаркете Walmart. От посетителей в полицию поступил ряд сообщений о неизвестном, угрожавшем взорвать супермаркет.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия и ранил двух полицейских. Стрелок был ликвидирован ответным огнём.
Один сотрудник полиции был госпитализирован в местную больницу, второго с помощью авиации доставили в областной медицинский центр. Расследование обстоятельств инцидента и установление личности стрелявшего продолжается.
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