Литл-Рок, США, , 22:18 — REGNUM Неизвестный, угрожавший взорвать супермаркет, был застрелен полицией в американском штате Арканзас. Об этом 10 февраля сообщает местный телеканал WREG.

Инцидент произошёл в городе Форест-Сити, в супермаркете Walmart. От посетителей в полицию поступил ряд сообщений о неизвестном, угрожавшем взорвать супермаркет.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия и ранил двух полицейских. Стрелок был ликвидирован ответным огнём.

Один сотрудник полиции был госпитализирован в местную больницу, второго с помощью авиации доставили в областной медицинский центр. Расследование обстоятельств инцидента и установление личности стрелявшего продолжается.

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