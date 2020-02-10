Волхов, Ленинградская область, , 21:06 — REGNUM Проверку по факту смерти 16-летнего учащегося во время занятий физкультурой в колледже проводят следователи в Ленинградской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

ЧП произошло 10 февраля во время урока физкультуры в Волховском колледже транспортного строительства. 16-летний подросток скончался до приезда бригады скорой помощи.

По факту гибели подростка была организована доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная бригада. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится опрос очевидцев, одноклассников и педагогов колледжа, изучаются необходимые документы.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аналогичном случае с подростком, который скончался во время урока физкультуры в школе в подмосковном Подольске.

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