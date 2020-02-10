Москва, , 20:23 — REGNUM ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло вечером в понедельник, 10 февраля, в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как уточняется, инцидент произошёл около 18:35 на площади Крестьянская Застава в районе дома №1

«Водитель, управляя легковым транспортным средством, совершил столкновение с автомобилем скорой помощи, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля медицинской службы», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.