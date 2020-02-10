Аддис-Абеба, , 20:19 — REGNUM Нашествие саранчи провоцирует нарастание паники по мере её распространения в странах Восточной Африки. Об этом 10 февраля сообщает телеканал Africanews.

Туча прожорливых насекомых породила хаос в Эфиопии и Кении, а в Сомали было объявлено чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи на сельскохозяйственные поля. Вспышка пустынной саранчи в этом году началась в Йемене, где создались благоприятные условия для размножения этих насекомых. Далее саранча проникла в Эфиопию и Эритрею, а затем и в Сомали, откуда распространилась на Кению и Уганду.

Первые признаки нашествия насекомых уже отмечены на севере Уганды, где премьер-министр страны Рухакана Ругунда созвал срочное совещание для разработки плана борьбы с этим стихийным бедствием. В борьбу с саранчой готовится вступить и Танзания.

Специалисты в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отметили, что нашествие саранчи в этом году стало самым масштабным для Эфиопии и Сомали за 25 лет и самым худшим для Кении за последние 70 лет. Из-за саранчи страны Африканского Рога и Восточной Африки рискуют остаться без урожая, что означает масштабный голод.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале захвата саранчой Уганды.

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