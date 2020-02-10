Москва, , 19:41 — REGNUM Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожаре в четырёхэтажном здании на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По уточнённой информации, инцидент произошёл в хостеле «Три звезды», расположенном по адресу, улица Новаторов, 15.

По данным МЧС, в ходе тушения пожара один человек был спасён. К настоящему времени возгорание ликвидировано, причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о задымлении в здании по указанному адресу. Ещё до прибытия пожарных из здания были эвакуированы несколько сотен человек.

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