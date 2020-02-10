Пенза, , 19:29 — REGNUM В 2019 году Роспотребнадзором по Пензенской области исследовано 3169 проб плодоовощной продукции, из них 27 (0,8%) образцов не отвечали установленным требованиям. Изъята из оборота 141 партия плодоовощной продукции объемом 1494 кг ввиду отсутствия достоверной информации о товаре, неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Фактов реализации запрещенной к ввозу плодоовощной продукции не устанавливалось, сообщает пресс-служба ведомства.

По санитарно-химическим показателям исследовано 1020 проб, из них 11 проб не отвечали требованиям по содержанию нитратов. По микробиологическим показателям проверено 747 образцов. Один образец не отвечал нормативам. По паразитологическим показателям — 14 проб не отвечало стандартам.

По физико-химическим показателям из 54 исследуемых проб, одна не отвечала требованиям. 44 пробы исследовано на ГМО, 96 проб на радиоактивные вещества. Во всех пробах токсичные элементы, пестициды, генномодифицированные организмы (ГМО), радионуклиды не выявлялись.