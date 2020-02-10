Сыктывкар, , 19:23 — REGNUM В Сыктывкаре госпитализировали вернувшихся и Китая туристов. У обоих — умеренные признаки ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минздраве, у пациентов взят материал для исследований. Результаты пока неизвестны.

Сегодня в республике под наблюдением находится 14 человек: два жителя КНР и 12 жителей Коми. 11 из них проживают в Сыктывкаре, двое — в Ухте и один — в Воркуте. Больных новой коронавирусной инфекцией на территории Коми не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в России как контактировавшие с пациентами с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.