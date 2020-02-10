Кампала, , 19:10 — REGNUM Крупнейшее за последние 70 лет нашествие пустынной саранчи переживает Уганда. Об этом 10 февраля сообщила газета New Vision.

Вторжение саранчи на территорию Уганды произошло 9 февраля, в настоящее время стая насекомых находится на севере страны, в районе Амудат.

После получения первой информации о проникновении саранчи на территорию Угады, глава правительства Уганды Рухакана Ругунда созвал экстренное совещание, где был утверждён план по борьбе с пустынной саранчой. Были развёрнуты посты наблюдения за насекомыми.

Для борьбы с саранчой привлечена авиация. Вылеты самолётов для обработки полей пестицидами начались уже 10 февраля. Одновременно проходят консультации с правительством Кении, откуда облако саранчи идёт на Уганду.

Властями Уганды на борьбу с саранчой выделены 15 млрд шиллингов ($4,5 млн). Из этих денег будет оказана помощь пострадавшим фермерским хозяйствам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке правительства Уганды к нашествию саранчи, которая приближается к государству со стороны Кении.

В ООН предупредили, что нашествие саранчи в этом году является самым масштабным для Эфиопии и Сомали за 25 лет и самым худшим для Кении и Уганды за последние 70 лет. Тучи насекомых угрожают крупными потерями урожая и голодом в странах Восточной Африки и Африканского Рога.

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