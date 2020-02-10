Воронеж, , 18:58 — REGNUM Директор школы Калачеевского района Воронежской области предстанет перед судом за применение насилия в отношении ученика, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. 10 февраля прокурор района утвердил обвинительное заключение по делу в отношении директора Новомеловатской средней общеобразовательной школы. По совместительству директор школы является депутатом Совета народных депутатов Новомеловатского сельского поселения. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, 8 мая 2019 года в ходе профилактической беседы с учеником восьмого класса в связи с плохим поведением школьника на уроке директор школы «с целью воспитания и наказания за ненадлежащее поведение», причинил физическое насилие в отношении мальчика, сопровождая действия оскорблениями в адрес подростка.

Теперь директору учебного заведения грозит до десяти лет лишения свободы — именно такое максимальное наказание предусматривает санкция статьи. Уголовное дело направлено в Калачеевский районный суд для рассмотрения по существу.