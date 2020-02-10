Москва, , 18:57 — REGNUM В общежитии на юго-западе Москвы проведена эвакуация из-за задымления. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошёл в общежитии рабочих, расположенном по адресу: улица Новаторов, 15.

«Произошло задымление, из окна на четвёртом этаже пошел дым. В целях безопасности людей эвакуировали», — сказал собеседник агентства.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС России подтвердили информацию об инциденте, сообщив со ссылкой на администрацию здания, что людей внутри нет.

Сведений о возможных пострадавших к настоящему времени не поступало.