Тбилиси, , 18:34 — REGNUM

Группа спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями сумела спасти из-под лавины гражданина Чехии, сообщила 10 февраля пресс-служба МВД Грузии.

По информации министерства, сообщение о сходе лавины с вершины горы Тетнулди в Местии поступило от местного населения в центр по оперативному управлению неотложной помощью «112». Согласно этому сообщению, под лавиной мог остаться турист.

Прибывшие на место спасатели МВД и представители Компании по развитию горных курортов достали из-под снежного завала гражданина Чехии, у которого были повреждены верхние конечности. Он доставлен в стационар.

Группа спасателей и все соответствующие службы остаются на месте, сообщает МВД. По информации грузинских синоптиков, похолодание и снегопады на территории Грузии сохранятся в течение ближайших дней.