Дамаск, , 18:31 — REGNUM Один человек пострадал в результате подрыва начинённого взрывчаткой автомобиля на западе столицы Сирии города Дамаска. Об этом 10 февраля сообщает радиостанция Sham FM.

При срабатывании взрывного устройства, заложенного в автомобиле у стадиона Джаля в районе Меззе пострадал один человек. Пострадавший был госпитализирован.

Пикап с заложенным в нём взрывном устройством был припаркован рядом с жилым домом на западе Дамаска. После взрыва автомобиль загорелся. Пожар был оперативно потушен подъехавшими на место происшествия представителями экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве заминированного автомобиля в столице Сирии, городе Дамаске.

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