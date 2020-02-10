Челябинск, , 18:09 — REGNUM Пенсионерка была спасена собственным котом во время пожара в квартире жилого дома в Челябинске. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Когда в квартире произошло возгорание, 79-летняя женщина спала и не чувствовала, как комната наполняется дымом. Домашний питомец пенсионерки, кот Алексей, почувствовал неладное и стал будить хозяйку громкими криками и шлепками лап по лицу.

Однако женщина уже успела надышаться продуктами горения и никак не могла очнуться. Тогда кот пошёл на крайние меры: он запрыгнул на хозяйку и сильно укусил её в шею. От этого пенсионерка очнулась и, увидев, как на кухне горят электроприборы, поспешила выбраться из квартиры и вызвать пожарных.

Спасатели оперативно прибыли на место пожара и погасили пламя. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров. Как пояснили в ведомстве, возгорание произошло из-за короткого замыкания, возникшего при неправильной эксплуатации электроприборов.

Кот Алексей из-за пожара был весь испачкан в саже и хозяйке пришлось срезать шерсть животного под корень, чтобы привести его в порядок. Отмечается, что кот живёт в доме спасённой им женщины уже около 15 лет.

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