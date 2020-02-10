Юрьев-Польский, Владимирская область, , 18:02 — REGNUM УМВД России по Владимирской организовало служебную проверку публикаций о драке с участием полицейского. Об этом 10 февраля ИА REGNUM сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсети попала видеозапись драки в городе Юрьев-Польский. Появилась информация о том, что один из её участников — сотрудник органов внутренних дел. По словам очевидцев, в кафе у двух мужчин произошёл конфликт, который закончился дракой на улице.

В полиции организовали служебную проверку, в ходе которой выяснят все подробности произошедшего. После итогов проверки будет принято решение, сохранит ли свою должность сотрудник органов внутренних дел.