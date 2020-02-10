Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM В Петербурге прорыв на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм, который был обнаружен днём в понедельник, ограничил подачу отопления и горячей воды в 48 домах Приморского района. Об этом сообщает ГУП «ТЭК СПб».

Дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм был выявлен специалистами предприятия в 14:00 мск 10 февраля, при плановом обходе теплосетей. Теплоэнергетики заметили парение у тепловой камеры в районе дома 14 по Ново-Никитинской улице и незамедлительно приступили к ее вентилированию и диагностированию места технологического нарушения.

В результате жители района были переключены на резервные схемы теплоснабжения, чтобы на время ремонтных работ на изношенном участке не ограничивать у потребителей тепло и горячее водоснабжение.

«На данный момент отопление и горячее водоснабжение ограничены в 48 жилых домах. Специалисты ТЭКа делают все от них зависящее, чтобы как можно быстрее завершить ремонт поврежденного трубопровода. По нормативам на устранение технологического нарушения на трубопроводе подобного диаметра отводится 30 часов», — уточняют теплоэнергетики Петербурга.