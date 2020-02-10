Челябинск, , 17:44 — REGNUM В Челябинске под окнами многоэтажного доа найдена четырёхлетняя девочка. У неё травмы, характерные при падении с высоты, сообщает областное управление СКР.

ЧП произошло в Металлургическом районе. Нашли её вечером 9 февраля. Выяснилось, что она выпала с шестого этажа. Перед этим ребёнок оказался без внимания взрослых.

Состояние девочки тяжёлое. Идёт доследственная проверка. Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ЧП произошло вечером 5 февраля в Копейске. Там четырёхлетняя девочка упала с девятого этажа и погибла.