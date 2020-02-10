Москва, , 17:43 — REGNUM Специалисты из Китайской Народной Республики протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса 2019-nCoV и доказали их эффективность. Об этом сегодня, 10 февраля, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

По словам Поповой, российские специалисты разработали такую тест-систему, которую нужно хранить при температуре плюс четыре градуса, тогда как другие тест-системы следует хранить при температуре минус 20 градусов.

При этом ранее на сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, что каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат.

Это связано с тем, что вероятность обнаружения коронавируса 2019-nCoV выше всего при исследовании смывов с нижних дыхательных путей. А вот при исследовании мокроты, а также мазков с глотки вероятность обнаружить вирус довольно низкая.