Дамаск, , 18:07 — REGNUM Заминированный автомобиль взорвался на западе сирийской столицы города Дамаскак. Об этом 10 февраля сообщает гостелевидение Сирии.

Бомба, заложенная в автомобиле, сработала в районе Меззе у стадиона Джаля в Дамаске.

Информация о возможных жертвах либо пострадавших пока не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении отрядами Сирийской арабской армии посёлка Талькия под городом Саракибом.

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