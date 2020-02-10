Москва, , 17:28 — REGNUM В Российской Федерации не планируется отменять массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сегодня, 10 февраля, заявила глава Федеральной службы по защите право потребителей и благополучия человека Анна Попова.

По ее словам власти пока не обсуждают введение какого-либо специального запрета на проведение массовых мероприятий.

Стоит отметить, что в Сочи был отменен инвестиционный форум именно из-за угрозы распространения коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коронавирус 2019-nCoV передается, в том числе, воздушно-капельным путем. В связи с этим власти Китая обязали всех граждан носить медицинские маски, а также частично остановили транспортное сообщение в стране.