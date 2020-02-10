Усинск, Коми, , 17:27 — REGNUM Генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко заявил, что усинский аэропорт, в котором накануне совершил жесткую посадку самолет, полностью соответствует всем требованиям взлета и посадки авиационного транспорта.

«Сейчас в некоторых СМИ начинает активно распространяться информация о якобы технических проблемах в системах усинского аэропорта. Спешу вас официально заверить, что во время посадки самолета аэропорт работал в полном соответствии с федеральными авиационными правилами. Коэффициент сцепления с полосой составлял 038−035 при норме 032. Видимость была нормальной, полоса — подсвечена и очищена. Замечаний по состоянию аэропорта за последние два года ни от одного экипажа не поступало. Призываю журналистов не верить слухам, а публиковать только проверенную информацию от официальной рабочей группы. Межведомственная комиссия уже занимается поиском причин инцидента, только после ее заключения станет ясна полная картина событий. Всё остальное сейчас — это домыслы», — заверил цитирует Фесенко БНКоми.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми. Воздушное судно приземлилось на брюхо. В результате происшествия пострадала женщина, которая с жалобой на боль в колене обратилась к медикам.