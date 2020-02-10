Рязань, , 17:21 — REGNUM Подозреваемого в незаконном производстве и сбыте наркотических средств задержали полицейские в селе Дядьково Рязанской области. Мужчина обустроил у себя дома теплицу для выращивания конопли, создал интернет-магазин, через который продавал высушенные растения, сообщили 10 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленника задержали в тот момент, когда он на своём автомобиле приехал делать тайник-закладку с наркотическим средством. В доме мужчины полицейские обнаружили специально оборудованную осветительными приборами и датчиками температуры комнату, в которой он выращивал коноплю. Продавал запрещённые вещества он через свой интернет-магазин, в сети подозреваемый скрывался под псевдонимами.

В общей сложности из подпольной лаборатории, жилища и автомобиля злоумышленника было изъято 400 граммов высушенной марихуаны и 813 граммов конопли. Возбуждено уголовное дело.