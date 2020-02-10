Москва, , 17:03 — REGNUM Оба гражданина Китайской Народной Республики у которого на территории России диагностировали новый коронавирус 2019-nCoV, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Об этом сегодня, 10 февраля, заявила глава Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

Она напомнила, что вум гражданам Китая был установлен диагноз «инфекция, вызванная новым коронавирусом». Они были госпитализированы, все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме.

«На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке», — рассказала Попова.

Кроме того, Попва отметила, что ни у одного гражданина России, а также граждан других государств, которых российские власти эвакуировали из Уханя, не обнаружено никаких признаков заражения коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса 2019-nCoV была зарегистрирована в Китайской Народной Республике в самом конце 2019 года в городе Ухань на реке Янцзы.

На сегодняшний день власти Китая подтверждают 40 262 случая заражения коронавирусом в Китае. Состояние 6484 человек оценивается как тяжелое. Погибли 909 человек, выздоровели — 3551.