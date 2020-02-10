Манчестер, Великобритания, , 16:57 — REGNUM В Британии неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих, сообщает 10 февраля Daily Mail.

Нападение произошло в центре города Манчестер. В результате были ранены два человека.

Один человек госпитализирован, угрозы для его жизни сейчас нет.

Второму пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.

Очевидцы утверждают, что нападение не было случайным.

Нападавшего разыскивает полиция.

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