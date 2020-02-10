Казань, , 16:52 — REGNUM Сотрудники таможни Татарии пресекли вывоз 2915 медицинских масок и 3080 каналонаполнителей для пломбирования корневых зубов в аэропорту Казани при таможенном досмотре пассажиров рейса Казань — Душанбе. Об этом ИА REGNUM сообщили в таможенном органе.

Мужчина проходил досмотр по «зелёному коридору», заявив тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Он пояснил, что коробки с масками и стоматологическими материалами принадлежат его другу, которые нужно передать его брату в Душанбе.

Товар, являющийся предметом нарушения, изъят и направлен на экспертизу для определения рыночной стоимости. В действиях мужчины обнаружены признаки преступления по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»).

Как сообщало ИА REGNUM, на волне предотвращения распространения коронавируса стоимость медицинских масок в ряде регионов России резко выросла.

Так, в Ивановской области средства индивидуальной защиты подорожали на 485%, в Тамбовской области — на 431%, в Ингушетии и Воронежской области — на 400%. В Нижегородской области рост цен составил 374%. Татария в список регионов, подготовленных ФАС России, где значительно увеличилась цена медицинских масок, не была включена.