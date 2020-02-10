Калуга, 10 февраля 2020, 17:40 — REGNUM 29 летний житель Калуги, обвиняемый в смерти своей родной бабушки, может на 15 лет лишиться свободы, сообщила 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
Следствием установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гостях у своей бабушки в квартире на улице Спартака, во время конфликта нанёс кухонным ножом семь ударов пожилой женщине в голову, шею и грудь. Потерпевшая скончалась.
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