Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону стали известны подробности возможного похищения горожанки. Очевидцы ранее сообщали, что на улице 2-й Краснодарской девушку насильно посадили в машину и увезли.

«К нам поступило сообщение о том, что трое неизвестных брызнули девушке в лицо баллончиком, затолкали её в машину и увезли. Но в результате проверки факт похищения не подтвердился», — цитирует портал 161.ru представителя пресс-службы МВД Ростовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ЧП произошло 5 февраля в Советском районе. Очевидцы сообщили в полицию о похищении горожанки. В областном центре был объявлен план «Перехват».

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