Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 16:26 — REGNUM В ямальском городе Надыме руководитель муниципального учреждения подозревается в хищении 29 млн бюджетных рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, руководитель управления капстроительства и капремонта с июля по сентябрь 2019 года, достоверно зная о том, что работы по муниципальному заказу на благоустройство главной площади и бульвара «Стрижова», установка скульптуры в городе Надыме в полном объёме не выполнены, всё же были им приняты и оплачены дважды.

Своими действиями чиновник причинил ущерб бюджету Надыма в особо крупном размере — на 29 млн рублей. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества в особо крупном размере»).