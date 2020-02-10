Ульяновск, , 16:19 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование двух уголовных дел об убийствах. Одной из жертв стала женщина, которой были нанесены удары скальпелем, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным следствия, вечером 13 сентября 2019 года 33-летний обвиняемый в квартире дома по проезду Заводскому в ходе застолья со своей соседкой по подъезду нанес ей многочисленные удары руками и ногами, а также металлическим скальпелем по различным частям тела. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

«Чтобы скрыть следы преступления, он поджёг квартиру с телом женщины и скрылся», — говорится в сообщении.

Мужчина арестован. Его обвинили в убийстве, краже и повреждении имущества путём поджога.

Также в убийстве обвиняется 52-летний житель Ульяновска. Следствие полагает, что вечером 30 ноября 2019 года в одном из домов в посёлке Дачный в Ульяновске обвиняемый в ходе конфликта со своим 51-летним знакомым ударил его ножом в грудь, от которого потерпевший скончался в этот же день в больнице.

«В ходе допроса он пояснил, что потерпевший проживал у него несколько месяцев, ссора произошла в ходе распития спиртных напитков», — говорят в ведомстве.

Данные уголовные дела направлены в суды для рассмотрения по существу.