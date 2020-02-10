Рига, , 16:16 — REGNUM Представители государственной полиции Латвии ознакомили журналистов с видеоматериалами об уничтожении двух тонн кокаина. Об этом пишет в понедельник, 10 февраля, портал Nra.lv.

Исполняющий с завтрашнего дня обязанности начальника Государственной полиции Латвии Андрей Гришин сообщил, что уничтожение кокаина и других конфискованных наркотических средств является обычной практикой и производится таким образом, чтобы не нанести ущерб окружающей среде.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января латвийская полиция при поддержке антитеррористического подразделения Omega в Кокнеской волости обнаружила и конфисковала 42 картонных ящика с 2195 брикетами кокаина. На брикетах были размещены логотипы TNT, Badboys, Gold и изображение дельфина.

По версии следствия, кокаин поступил в Латвию из Эквадора под видом продовольствия.