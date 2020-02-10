Ахтубинск, Астраханская область, , 16:02 — REGNUM В Астраханской области дикий волк напал на прицеп с отарой овец и растерзал около десяти животных, сообщил портал Astrakhan Post.

По свидетельствам очевидцев, это произошло в Ахтубинском районе, в селе Золотуха. Дикий зверь — как выяснилось позже, это была белая волчица — напал на прицеп и загрыз почти половину находившихся в нём животных.

Волчицу застрелили. Видеозаписью с растерзанными животными и убитым хищником поделился охотник, застреливший волчицу.