Цхинвал, , 15:21 — REGNUM Рейд по аптекам провели сотрудники милиции Южной Осетии для выявления лекарств, произведенных в Грузии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МВД республики.

Сообщатся, что досмотры проводились в связи с постановлением югоосетинского правительства, которое запрещает продавать медицинские препараты из Грузии. Грузинские лекарства, найденные во время рейдов, изымали.

«В ходе проверки из незаконного оборота были изъяты медицинские препараты «Дуромакс», «Флюколд N», «Омез», «Корсиз», «Стрептоцид» и другие препараты с грузинскими надписями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дознание передано в управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД Южной Осетии.